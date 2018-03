SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou as projeções para a carga de energia do sistema interligado do Brasil em março, e agora vê uma expansão de 3 por cento na comparação com o mesmo mês do ano passsado, ante previsão anterior de alta de 2,1 por cento.

Em relatório nesta sexta-feira, o órgão do setor elétrico também elevou ligeiramente as expectativas de chuva na área das hidrelétricas do Sudeste, que concentra os maiores reservatórios. A região deve receber precipitações em 88 por cento da média histórica em março, contra 86 por cento anteriormente.

Também houve avanço nas projeções de chuva no Nordeste, para 58 por cento, contra 52 por cento na semana anterior, e no Sul, para 80 por cento, ante 67 por cento anteriormente.

(Por Luciano Costa)