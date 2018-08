Produtividades melhores nos canaviais de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais devem compensar parcialmente as perdas registradas pela Biosev nas lavouras da região de Ribeirão Preto (SP) na safra 2018/19, afirmou o CEO da companhia sucroenergética, Juan José Blanchard.

Os canaviais de Ribeirão Preto, principal polo produtor do país, sofreram com a falta de chuvas nos últimos meses. "A produtividade nos Estados de Mato Grosso do Sul e também de Minas Gerais está ajudando a compensar parcialmente o que estamos colhendo na região de Ribeirão Preto", afirmou.

Com capacidade instalada para processar mais de 34 milhões de toneladas de cana por temporada, a empresa reportou moagem 17,1% maior no segundo trimestre e prejuízo líquido de R$ 506 milhões devido a impactos cambiais./Reuters