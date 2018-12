A Petrobras anunciou o início de uma oferta de recompra de títulos globais até o limite de 1,5 bilhão de dólares, de acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira, dentro de sua política de gerenciamento da dívida.

Do montante total, até 1 bilhão de dólares serão destinados a recompra de títulos com vencimento entre 2021 e 2023 e cupom variando de 4,375 a 8,375 por cento. Já 500 milhões de dólares serão de títulos que vencem entre 2029 e 2043, com cupons de 5,375 a 6,875 por cento.

A oferta de recompra vai expirar as 23:59 (horário de Nova York), no dia 4 de janeiro.