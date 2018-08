A Petrobras confirmou nesta segunda-feira, 27, ter recebido comunicado da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na última sexta-feira, uma medida cautelar de interdição parcial da Refinaria de Paulínia (Replan). Seguem liberadas, segundo a estatal, as operações de utilidades, tancagem e entrega de produtos.

A companhia reafirma ainda que está providenciando os documentos e informações requeridos pela ANP que comprovem as condições de segurança adequadas para a retomada segura da operação das unidades que não foram afetadas pelo acidente.

Como informado ao Broadcast (plataforma de notícias em tempo real do Grupo Estado) no sábado, a estatal "aguardará a desinterdição das instalações pela agência, mantendo a perspectiva de início do processo produtivo para os próximos dias, uma vez que já estava tomando medidas similares às solicitadas pela ANP".