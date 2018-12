A Petrobras fechou um novo acordo de negociação de dívidas com a Eletrobras e sua subsidiária no Estado do Amazonas para recomposição de garantias e equacionamento de dívidas em atraso, anunciou a petroleira na noite de segunda-feira em fato relevante.

O novo acordo também estabelece regras para o fornecimento de gás para a geração de energia no Amazonas, acrescentou a estatal.

Segundo a Petrobras, foi acertado um aditivo ao instrumento de confissão de dívida celebrado em 2014 para recomposição de garantias pela Eletrobras, originalmente previstas, no valor de 3,826 bilhões de reais.

Também foi celebrado um aditivo ao reconhecimento de dívida, no montante de 571,8 milhões de reais, pelo fornecimento de gás ocorrida após a negociação de 30 de abril com a Amazonas Energia.

O acordo prevê ainda a assunção de dívida no valor de 3,069 bilhões de reais pela Eletrobras, caso a elétrica tenha sucesso no leilão de desestatização da Amazonas Energia, marcado para a próxima semana.

"A Petrobras entende que a presente negociação reforça suas garantias, melhora seu procedimento de cobrança e assegura a contínua busca de seus direitos", disse a empresa em fato relevante.

"Vale ainda destacar que no âmbito das negociações e dos instrumentos contratuais delas resultantes, a Petrobras resguardou o seu direito de buscar o pagamento dos custos relacionados a obrigações de 'ship or pay', conforme acordado em aditivos anteriores dos contratos", concluiu a petroleira.