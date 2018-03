SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras elevará os preços do diesel em 1,6 por cento e os da gasolina em 1,7 por cento nas refinarias a partir de terça-feira, de acordo com comunicado no site da estatal.

Com os reajustes, a cotação do diesel, combustível mais consumido no país, irá a 1,7583 real por litro, enquanto a da gasolina subirá para 1,5608 real por litro.

(Por José Roberto Gomes)