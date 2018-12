A Petrobras concluiu a constituição de uma joint venture com a Murphy Oil, por meio de subsidiárias de ambas as empresas, envolvendo o aporte de todos os ativos de petróleo e gás natural em produção situados no Golfo do México, informou a estatal nesta segunda-feira.

A Murphy Exploration & Production Company será a operadora da joint venture, com 80 por cento de participação, enquanto a Petrobras America deterá os demais 20 por cento. O acordo havia sido inicialmente informado em outubro.

A conclusão da transação ocorreu com o pagamento líquido de 795 milhões de dólares realizado pela Murphy em favor da Petrobras America, após ajustes previstos em contrato. O acordo ainda prevê pagamentos contingentes de até 150 milhões de dólares e um carrego de investimentos de até 50 milhões de dólares de custos para o desenvolvimento da produção do campo de St. Malo, a serem feitos pela Murphy.