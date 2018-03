SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou nesta quinta-feira o início da fase vinculante referente ao processo de desinvestimento de 100 por cento das ações da Petrobras Oil & Gas B.V., que possui ativos na África.

A empresa é uma joint venture formada pela Petrobras (50 por cento), BTG Pactual E&P B.V. (40 por cento) e Helios Investment Partners (10 por cento), e o processo de venda está sendo liderado pela estatal, que tem um amplo programa de desivestimento para reduzir sua dívida.

Nesta etapa do processo, os interessados habilitados na fase anterior receberão cartas-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para a finalização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

A companhia possui participação em dois blocos em águas profundas de classe mundial na Nigéria, onde se encontram os campos produtores de Akpo e Agbami, o campo de Egina, em fase de desenvolvimento e com o início da produção previsto para o final de 2018, além da descoberta de Preowei, que atualmente está sendo avaliada, segundo nota da Petrobras.

Os campos de Akpo e Egina são operados pela Total e o de Agbami é operado pela Chevron.

