Representantes da Petrobras iniciaram, há duas semanas, encontros com economistas de candidatos à Presidência da República, para apresentar o plano de negócios da companhia, afirmou o diretor-executivo de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão da petroleira estatal, Nelson Silva.

O executivo, que não detalhou com quais representantes de candidatos já foram feitas reuniões, pontuou que os encontros têm sido "cordiais e interessantes" e continuam ocorrendo.

Também presente no encontro, o presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, disse que o futuro do programa do governo de subvenção ao diesel --lançado em junho como resultado de uma histórica greve de caminhoneiros no mês anterior-- não foi discutido nos encontros com assessores de candidatos.