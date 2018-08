A Petrobras anunciou reajuste de 1,40% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias a partir de sexta-feira, 31, para R$ 2,1375. Este é o maior patamar da era de reajustes diários, adotada pela estatal em 3 de julho do ano passado. Em agosto, a alta acumulada chega a 8,6%. A recente escalada de preços, que já supera valores atingidos durante a greve dos caminhoneiros, teve início no último dia 23, quando voltou a ser negociada acima de R$ 2.

O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho, em R$ 2,0316.