Os contratos futuros de café arábica na Bolsa Europeia (ICE) caíram nesta quarta-feira (22) para o menor patamar em mais de 12 anos, à medida que a depreciação do real mais pesa sobre os preços.

O café arábica para dezembro operava com leve queda de 0,05% por volta das 11 da manhã, a US$ 1,0175 por libra-peso, após tocar uma mínima de US$ 0,9935 mais cedo, abaixo de US$ 1 pela primeira vez desde julho de 2006. Operadores apontaram para uma maior pressão do enfraquecimento do real, que caiu para o menor nível desde março de 2016 ontem.

A moeda brasileira mais fraca melhora os retornos locais sobre commodities em dólar, como café e açúcar, incentivando os produtores a vender sua oferta. “Observamos uma pressão contínua na frente cambial afetando os preços do café no curto prazo”, disse o Rabobank em um relatório mensal. Os preços também foram pressionados pelas expectativas de amplas ofertas globais e renovadas vendas por especuladores. /Reuters