A produção de aço bruto alcançou 2,9 milhões de toneladas em janeiro, alta de 1,3% na comparação anual, informou nesta terça-feira (20) o Instituto Aço Brasil (IABr). Em laminados, houve crescimento de 6,3% na mesma base, para 1,9 milhão de toneladas.

O consumo aparente nacional, em janeiro, foi de 1,6 milhão de toneladas, avanço de 12,7% sobre igual período do ano passado. Já as vendas internas foram de 1,4 milhão de toneladas no mês passado, expansão de 14,2% frente a janeiro de 2017.

Na balança comercial, as importações cresceram 3,8% em janeiro na comparação anual, para 217 mil toneladas. Esse volume resultou em US$ 241 milhões de aço importado, uma alta de 39,3% na mesma base de comparação.

As exportações também mantêm trajetória de crescimento e atingiram 1,4 milhão de toneladas e valor de US$ 795 milhões em janeiro. Em relação a igual intervalo de 2017, houve expansão de 6,9% em volumes e de 41,2% em valor.

A rede de distribuição de aços planos também tem mostrado crescimento. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), as vendas somaram 283,8 mil toneladas em janeiro, incremento de 18,8% na comparação anual. Em relação ao mês anterior, houve avanço de 24,4%, conforme a entidade.

De acordo com balanço do Inda, as compras da rede de distribuição de aço subiram 0,7% em janeiro em relação a igual período do ano passado, para 251,8 mil toneladas. Na comparação com dezembro, houve expansão de 13,9%.

Os estoques, dessa forma, totalizaram 868,5 mil toneladas ao final de janeiro, retração de 3,6% ante o mês imediatamente anterior. O giro recuou, fechando em 3,1 meses.

As importações encerraram janeiro com volume de 118,2 mil toneladas, queda de 5,2% na comparação anual, porém alta de 41,7% ante dezembro. Para fevereiro, o Inda estima que tanto compras como vendas caiam cerca de 15%.