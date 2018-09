As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 97,7 mil unidades em agosto, alta de 35,2% sobre o mesmo mês do ano passado, informou nesta quinta-feira (13) a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

No acumulado de janeiro a agosto, a produção totalizou 496,8 mil bicicletas, alta de 14,6% em relação a igual período do ano passado.

Na análise do vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola, a demanda tem aumentado devido ao crescimento contínuo do seu uso para mobilidade e, também, para práticas esportivas e lazer.

“As redes cicloviárias continuam a crescer e, desta forma, estimulam o uso das bicicletas das categorias street e até mesmo mountain bike para os deslocamentos urbanos no dia a dia”, destacou em nota. Outro fator determinante para o avanço desse mercado, segundo a Abraciclo, é a mudança do perfil da demanda, com a busca por produtos de maior valor agregado. / Da Redação