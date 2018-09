A produção de petróleo no Brasil caiu pelo sétimo mês consecutivo em relação ao ano passado, refletindo o declínio da bacia de Campos, apesar da produção do pré-sal ajudar a reduzir a queda. Em julho deste ano foram produzidos em média 2,575 milhões de barris diários de petróleo, queda de 0,6% em relação a maio e de 1,8% contra julho de 2017, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A bacia de Campos registrou produção de 1,31 milhão de barris diários, queda de 13,6% contra julho de 2017. Já a produção de petróleo da região do pré-sal subiu 3,3%, para 1,454 milhão de barris diários.

Lula foi o campo que mais produziu, com média de 835 mil barris diários por dia de petróleo e 35,7 milhões por dia de gás natural .

Segundo a ANP, o aproveitamento de gás natural em julho foi de 96,7%, disponibilizando 63 milhões de metros cúbicos por dia ao mercado.

A queima de gás em julho foi de 3,9 milhões de metros cúbicos, um pouco menor do que a queima de 4,2 milhões de metros cúbicos de junho deste ano.

A bacia de Santos continua liderando a produção, com 1,268 milhão de barris diários e 1,639 milhão de barris de óleo equivalente, incluindo o gás natural. Nessa mesma comparação, a bacia de Campos produziu 1,264 milhão de barris de óleo equivalente.