A queda de 0,9% no Nível de Atividade (INA) da indústria paulista em janeiro é insuficiente para reverter a trajetória de recuperação do setor com geração de empregos nos próximos meses. A avaliação foi feita pelo vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), José Ricardo Roriz Coelho.

"Não vamos ter um forte ritmo de crescimento, mas um ritmo de crescimento possível", argumentou lembrando que o INA apresentou crescimento consecutivo nos últimos dois meses, de 0,5% em novembro e 1,8% em dezembro.

Entre os setores pesquisados, os destaques ficaram por conta de celulose, papel e produtos de papel, com queda de 0,3% em janeiro, na série com ajuste sazonal. As horas trabalhadas na produção e o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) recuaram 0,5% e 0,2 porcentual, respectivamente. Apenas o total de vendas reais teve avançou, 2%.

O INA do setor de bebidas também recuou, em 1,9% no mês. As horas trabalhadas na produção apresentaram leve avanço de 0,2%. Já o total de vendas reais e o NUCI recuaram 7,5% e 1 ponto porcentual, pela ordem.