GENEBRA (Reuters) - A Opep tem problemas com alguns produtores de petróleo e as razões para a saída do Catar da organização devem ser examinadas, disse o ministro de Petróleo iraniano, Bijan Zanganeh, nesta terça-feira, de acordo com a Agência de Notícias da República Islâmica (Irna, na sigla em inglês).

O Catar disse na segunda-feira que irá sair da Opep para se concentrar em seus negócios de gás, atacando a líder de fato do grupo, a Arábia Saudita, e prejudicando esforços para mostrar certa unidade antes do encontro de exportadores do petróleo nesta semana que visa reverter a queda de preços.

"Examinar as razões para a saída do Catar da Opep é uma necessidade", disse Zanganeh, acrescentando que "a Opep tem grandes problemas com alguns produtores de petróleo" e que o Catar não faz parte desse grupo.

Zanganeh não deu mais detalhes.

(Por Babak Dehghanpisheh)