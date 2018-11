O economista Roberto Castello Branco, indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para a presidência da Petrobras, disse nesta quinta-feira, 22, que ainda não há definição sobre o regime que será adotado para a exploração do pré-sal. Pouco antes, uma fonte da área econômica da equipe de transição havia afirmado preferir o modelo de concessão. Castello Branco falou com a imprensa após reunião com a equipe de transição em Brasília.