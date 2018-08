O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) autorizou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a licitar sob o regime de concessão no sistema de Oferta Permanente "os campos devolvidos ou em processo de devolução, bem como os blocos exploratórios que lhe sejam devolvidos, e as áreas não arrematadas que já tenham sido objeto das Rodadas Zero a Seis".

A resolução é de 5 de junho de 2018 e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (07).

"Os campos ou blocos das licitações que estejam internos ao polígono do pré-sal, definido na Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, ou demais áreas estratégicas, ficam excluídos dessa autorização", diz o texto.

A próxima rodada de partilha será a 5ª, prevista para acontecer no dia 28 de setembro. /Estadão Conteúdo