A safra de cana 2018/19 no centro-sul do Brasil deve terminar mais cedo do que de costume, em outubro, com os preços do etanol no mercado doméstico reagindo após o encerramento da moagem, avaliou nesta terça-feira o diretor financeiro e de Relações com Investidores do Grupo São Martinho, Felipe Vicchiato.

“A safra deve acabar em meados de outubro, dado o tempo seco, e a quebra (de produção) deve ser superior ao estimado. A São Martinho não vê uma safra muito maior que 550 milhões de toneladas no centro-sul”, destacou ele durante teleconferência com analistas sobre o resultado trimestral da companhia. A empresa, que realizou vendas de etanol com preços de R$ 1.727 por metro cúbico entre abril e junho, prevê no fechado da temporada vender a uma média de R$ 1.830 a R$ 1.850 por metro cúbico. /Reuters