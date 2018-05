A mineradora Vale espera que a produção de minério de ferro em sua principal mina, S11D, alcance 58 milhões de toneladas neste ano, acima da previsão de 50 milhões a 55 milhões de toneladas, disse uma pessoa familiar com o assunto.

Isso ocorre em meio a vendas de mais "canga" (minério de ferro com maior teor de contaminantes) junto com o produto, devido à forte demanda, disse a fonte que pediu anonimato porque os dados são confidenciais.

Procurada, a Vale reiterou sua previsão oficial divulgada em dezembro.

A maior produtora de minério de ferro do mundo ainda está em processo de crescimento da produção na mina S11D no Pará, que foi inaugurada em dezembro de 2016.

Grandes investimentos no projeto aumentaram a dívida da Vale durante a construção do empreendimento, coincidindo com uma acentuada queda nos preços do minério de ferro.

A mina deve produzir 90 milhões de toneladas de minério de ferro anualmente quando completar o chamado "rampup" em 2020.