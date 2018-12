A mudança no regime de chuvas levou o Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) a elevar a safra de laranja 2018/2019 ante a projeção de anterior, para 275,7 milhões de caixas de 40,8 quilos em São Paulo e em Minas Gerais.

Em relação à temporada 2017/2018, a queda deve ser de 30%. Segundo o Fundecitrus, a projeção está abaixo da média dos últimos dez anos, de 320 milhões de caixas de 40,8 quilos por safra.

Conforme o coordenador do levantamento, Vinícius Trombin, o atual ciclo tem 78% da área colhida e dificilmente essa projeção deve ser alterada até o final da temporada. “Daqui para frente, será colhida a florada tardia, que é menor que a colhida até agora”, explica Trombin. Na comparação com a primeira previsão, feita em maio, a retração é de 4,35%. A queda é resultado da estiagem ocorrida entre abril e julho, em que algumas regiões chegaram a ficar até 70 dias sem chuva.

“Isso inibiu o aumento das laranjas que estavam sendo colhidas e o vigor da planta.”

As chuvas registradas a partir de agosto, porém, vieram em maior quantidade do que o habitual, acumulando crescimento de 23% entre maio e novembro em relação à média histórica, o que favoreceu o aumento do tamanho dos frutos remanescentes. “Foram perdidos muitos frutos com a estiagem, mas os que ficaram estão maiores. Um fator compensou o outro”, avaliou.

Trombin avalia que a competição no mercado internacional será maior nesta safra do que na passada, quando o furacão Irma, em setembro de 2017, levou a produção da Flórida, nos Estados Unidos, para o menor nível desde 1945. “Os EUA estão recuperando a produção, que deve ficar entre 70 e 80 milhões de caixas”, diz Trombin.

O Rabobank estima entre 70 milhões e 75 milhões de caixas de laranja para o ciclo 2018/2019. O relatório atribui a recuperação a uma boa condição climática. Para o banco, a produção de laranja em 2019/20 na Flórida provavelmente ficará em torno de 70 milhões de caixas se o clima for favorável. “Parece pouco provável que a produção possa seguir em recuperação no próximo ciclo, considerando que praticamente 100% dos pomares têm incidência elevada de greening e que o investimento tem sido baixo nos últimos anos”, diz o relatório do banco.

A próxima safra brasileira está estimada pelo Rabobank em 300 milhões de caixas de 40,8 quilos. O banco reconhece que ainda é cedo para a estimativa, mas considera que as árvores estão em boas condições e que a florada indica que a produtividade por árvore deverá ser melhor.