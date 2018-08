A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu derrubar no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) uma decisão liminar que suspendia leilão de energia agendado para esta sexta-feira, e a licitação agora está programada para ter início às 16h40, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O chamado leilão A-6 contratará novas usinas para entrada em operação a partir de 2024. O certame estava programado originalmente para ter início às 10 horas, mas com a liminar, emitida na quinta-feira, os advogados do governo precisaram atuar para garantir a realização do evento.

