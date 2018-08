O presidente da República Michel Temer pediu ao Senado a troca de dois nomes indicados à diretoria da recém criada Agência Nacional de Mineração (ANM). A informação foi formalizada no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o documento, Temer pediu ao Senado Federal a retirada de tramitação das indicações Lília Mascarenhas Sant'Agostino, que já foi diretora da secretaria de geologia do Ministério de Minas e Energia (MME), e de José Antonio Alves dos Santos, ex-superintendente do antigo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) da unidade de Alagoas. As indicações tinham sido feitas em maio deste ano.

Na ocasião das indicações, o setor recebeu com otimismo os nomes sugeridos, que teriam bagagem técnica reconhecida pelo mercado.

Para substituir os nomes anteriormente indicados, Temer formalizou a indicação de outros nomes para a diretoria da nova agência, Eduardo Araujo de Souza Leão, para um mandato de quatro anos; e Tomás Antonio Albuquerque de Paula Pessoa Filho, para um mandato de dois anos.

A ANM foi criada por medida provisória e convertida em lei em dezembro do ano passado. Agora, o próximo passo é a regulamentação da autarquia, o que para especialistas é a parte mais difícil, já que envolve decisões e dispêndios significativos, segundo fontes do setor.