HOUSTON (Reuters) - Três petroleiras retiraram seus funcionários da área atingida pela tempestade tropical Gordon, e as companhias de petróleo cortaram 9 por cento da produção diária de óleo e gás no Golfo do México nesta terça-feira, enquanto a tempestade deve atingir o continente à noite.

A tempestade, que deve se fortalecer para a categoria 1 de furacão, com ventos de pelo menos 119 quilômetros por hora, mudou seu rumo em direção para o leste, reduzindo a sua ameaça a grandes áreas produtoras e a maioria das refinarias do Golfo.

As empresas esvaziaram 54 plataformas offshore e interromperam a produção de 156.907 barris por dia de petróleo e 232 milhões de pés cúbicos por dia de gás natural, de acordo com estimativas do Departamento de Segurança Ambiental e Fiscalização (BSEE) dos Estados Unidos.

A produção offshore de óleo representa 17 por cento da produção total norte-americana e 5 por cento da produção de gás natural.

A Exxon Mobil esvaziou nesta terça-feira funcionários e fechou a sua plataforma offshore Lena. A Chevron interrompeu produção e esvaziou pessoal não essencial da sua plataforma Petronius.

A dupla seguiu a decisão da Anadarko Petroleum de segunda-feira de esvaziar a equipe e parar a produção de duas plataformas de petróleo no norte do Golfo do México.

(Por Jessica Resnick-Ault, Scott Disavino, Devika Krishna Kumar e Erwin Seba)