HOUSTON (Reuters) - A tempestade tropical Gordon interrompeu 9,23 por cento da produção diária de petróleo no Golfo do México, na área regulada pelos Estados Unidos, informou nesta terça-feira o Departamento de Segurança Ambiental e Fiscalização (BSEE) dos EUA.

A tempestade, prevista para atingir o continente entre terça-feira e quarta-feira no Estado norte-americano do Mississipi como um furacão, também fechou 9,06 por cento da produção diária de gás natural no norte do Golfo do México, disse o BSEE.

(Por Erwin Seba)