A Tesla começou a receber pedidos para seu sedã Model 3 na China por um depósito de 8.000 iuanes (1.153 dólares), segundo o site chinês da montadora de carros elétricos.

Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, disse que "provavelmente algumas entregas em março, mas abril é mais certo", após um usuário do Twitter perguntar quando as entregas na China começariam.

A Tesla se recusou a comentar.

A empresa tem apostado no sedã Model 3, cujo desempenho é considerado crucial para o futuro da montadora.

A China é o maior mercado para veículos elétricos e a maioria dos analistas prevê que suas vendas no país vão acelerar rapidamente, à medida que a regulamentação governamental foi direcionada para 100 por cento de veículos elétricos até 2030.

A Tesla assinou um acordo com as autoridades de Xangai em julho para construir sua primeira fábrica fora dos Estados Unidos, com custo de construção de 2 bilhões de dólares, dobrando a sua capacidade de produção global.

A Shanghai Gigafactory, no leste da China, pretende fabricar carros Model 3 e Model Y, com capacidade anual de 250 mil veículos, de acordo com um documento.

A Tesla também está planejando começar a produzir cerca de três mil Model 3 por semana em Xangai, na fase inicial de sua Gigafactory 3, para reduzir o impacto das tarifas.

