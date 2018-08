Uma greve de 24 horas em três das plataformas de petróleo e gás da francesa Total no Mar do Norte começou nesta segunda-feira, como planejado, disse um representante do sindicato da Unite.

O diretor regional do sindicado Wullie Wallace disse que as negociações estão programadas para quinta-feira entre seus membros e a Total para discutir o pagamento e um novo esquema de rota.

Os trabalhadores iniciaram uma série de greves de 24 horas e de 12 horas em 23 de julho. A próxima greve de 24 horas está prevista para 20 de agosto e a próxima greve de 12 horas em 13 de agosto. Os trabalhadores também pararam de realizar horas extras. As plataformas afetadas são Alwyn, Elgin e Dunbar.

Uma porta-voz da Total não fez um comentário imediato.

A produção de petróleo dos três campos contribui com cerca de 45 mil a 50 mil barris por dia (bpd) para os fluxos brutos Forties e Brent Blend.

Forties e Brent Blend são os principais usados ​​para definir o benchmark do Brent, que precifica mais da metade dos negócios mundiais de petróleo.

Os campos também contribuem com cerca de 10 por cento da produção total de gás natural da Grã-Bretanha.

Cerca de 45 de 60 trabalhadores da Total estão em greve nas três plataformas, disse Wallace.