O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro João Batista Brito Pereira, cassou nesta segunda-feira a liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1), que impedia o leilão de distribuidoras da Eletrobras.

Conforme decisão a que a Reuters teve acesso, o magistrado acatou recurso da Advocacia-Geral da União (AGU), que na sexta-feira entrou com recurso no TST para derrubar a decisão do TRT-1. Na semana passada, a Eletrobras alterou o cronograma de desestatização de suas distribuidoras e reagendou o leilão da empresa que atua no Amazonas para 26 de setembro, ao passo que o certame das companhias com operações em Rondônia, Roraima e Acre foi mantido para 30 de agosto. Já a venda da Ceal, de Alagoas, permanece suspensa em razão de outra decisão judicial. /Reuters