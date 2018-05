A Petrobras informou ao mercado nesta segunda-feira (28) que não subsidiará o preço do diesel e será ressarcida pela União devido à redução de R$ 0,46 por litro anunciada no domingo pelo Planalto.

Conforme fato relevante da estatal, a forma como o governo fará o reembolso ainda precisa ser definida, mas não haverá prejuízo para a companhia. De acordo com o documento, a diminuição no preço do diesel “será alcançada por meio de redução da carga tributária e da subvenção a ser paga pela União.”

Foi confirmado que o corte inicial será mantido por 60 dias e que, depois deste prazo, os ajustes do preço do diesel se tornarão mensais, e não diários como vinha sendo praticado pela estatal.

A Petrobras já havia reduzido em R$ 0,23 por litro o valor médio do óleo diesel rodoviário comercializado em suas refinarias a partir do dia 24 de maio, medida que tinha prazo de 15 dias, até 7 de junho, para vigorar. Terminado este prazo, será aplicado o novo programa de apoio do governo. Na ocasião do primeiro corte, a petroleira destacou que sofreria uma queda de receita da ordem de R$ 350 milhões.

Segundo as agências de notícias, a diretoria da Petrobras também enviou carta a seus funcionários pedindo para que reconsiderem a greve programada pelos petroleiros para esta quarta-feira (30). “Como a Petrobras e a sua força de trabalho podem melhor ajudar o Brasil neste momento? Não acreditamos que seja com paralisações e com pressões para redução de nossos preços”, teria dito a diretoria da empresa.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) deve paralisar as atividades por 72 horas como advertência, ao passo que a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) indica que entrará em greve por tempo indeterminado. As duas entidades sindicais reivindicam a redução dos preços dos combustíveis e a saída do presidente da empresa, Pedro Parente.

As notícias trouxeram preocupação aos investidores. As ações ordinárias da Petrobras fecharam em forte queda de 14,1%, cotadas a R$ 19,79, ao passo que as preferenciais recuaram 14,6%, a R$ 16,91.