A Volkswagen comemora o bom momento da indústria automotiva e afirma crescer acima do mercado. Em janeiro, as vendas de automóveis e comerciais leves pela empresa cresceram 45%.

“Em 2018, está claro o início de uma retomada, o retorno da indústria automobilística para um ciclo positivo”, disse nesta quinta-feira (22) o presidente e CEO da Volkswagen para América do Sul, América Central e Caribe, Pablo Di Si, durante evento de lançamento da nova picape Amarok.

O executivo lembrou que a empresa quer voltar “a ser uma marca desejada”. “Nos últimos cinco meses, a Volkswagen tem deixado clara sua estratégia de realizar a maior ofensiva de produtos em sua história no Brasil”, destacou. “O plano é agressivo, de R$ 7 bilhões de investimentos em 20 lançamentos até 2020.”

Segundo Di Si, até lá, dos 20 modelos lançados pela Volkswagen, 5 serão utilitários esportivos (SUV) completamente novos para o mercado brasileiro. “Os SUVs são o segmento que mais cresce no País e hoje já representam 20% das vendas totais, podendo chegar a quase 30% em alguns anos”, complementou o executivo.

Na noite desta quinta-feira (22), a montadora lançou a nova Amarok V6. “Acreditamos que podemos elevar as vendas dessa picape no Brasil, com a ampliação da gama de motorização”, ponderou Di Si.