A queda das vendas de aços planos na passagem de março para abril, na distribuição, reforça os sinais de desaceleração da indústria brasileira.

Isso porque os distribuidores de aço atendem a uma parcela significativa do setor industrial. “Todos os setores estão perdendo o vapor, com exceção de automotivo”, disse nesta terça-feira (22) o presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), Carlos Loureiro.

As compras pela rede de distribuição em abril somaram 263,8 mil toneladas, alta de 19,2% na comparação anual. No entanto, em relação a março, houve queda de 7%. De acordo com o dirigente, esse volume considera chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, chapas zincadas a quente, chapas eletro-galvanizadas, chapas pré-pintadas e galvalume.

Já as vendas pelos distribuidores subiram 5,4% em abril, ainda na comparação anual, alcançando 225,1 mil toneladas. Em relação ao mês imediatamente anterior, houve retração de 14,4%.

“O que está segurando as expectativas é a insegurança política. Veículos, máquinas agrícolas ainda estão bem, mas na construção civil o crescimento está praticamente nulo”, complementou Loureiro.

Com isso, os estoques da rede subiram 4,4% ante março, para 926 mil toneladas. O giro avançou em abril para aproximadamente 4,1 meses.

As importações no mês passado somaram 97,7 mil toneladas, alta de 34% sobre igual intervalo do ano passado. Ante março, houve recuo de 21%. Para maio, a projeção da entidade é de que as compras e as vendas subam 7% ante abril.

Segundo o presidente do Inda, a lentidão do mercado interno tem dificultado reajustes de preços de aço pelas usinas produtoras. Conforme Loureiro, reajustes recentes que entrarão em vigor no início de junho foram suficientes apenas para deixar os preços no mercado interno menos deprimidos que os cobrados fora do País.

“Com o preço do aço plano e o dólar da segunda-feira [21], o prêmio está negativo em 10% a 12%”, destacou.