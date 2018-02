SÃO PAULO - As vendas de veículos novos no Brasil cresceram 23 por cento em janeiro sobre o mesmo período de 2017, para 181,26 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou a associação de concessionários, Fenabrave, nesta quinta-feira.

Na comparação com dezembro, mês em que as vendas costumam ser mais fortes que janeiro, os licenciamentos tiveram queda de 14,75 por cento.

Na véspera, o vice-presidente de assuntos governamentais e de estratégia para América do Sul da Ford, Rogelio Golfarb, afirmou que no acumulado dos 29 primeiros dias de janeiro, as vendas de veículos novos no Brasil tinham subido quase 23 por cento sobre o mesmo período de 2017.

Segundo o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, o cenário econômico deste início de ano é diferente do início de 2017.

"As expectativas renovadas em função da melhora dos índices econômicos, refletem, diretamente, na confiança do consumidor e favorecem o mercado de veículos", afirmou o executico em comunicado à imprensa.

O segmento de caminhões, um dos indicadores de saúde da economia, teve alta de 56,3 por cento nos emplacamentos de janeiro sobre o mesmo mês de 2017, enquanto na comparação com dezembro houve queda de 25,6 por cento. As vendas de ônibus subiram 57,7 por cento na comparação anual e caíram 30,4 por cento ante o mês anterior.

(Por Alberto Alerigi Jr.)