(Reuters) - A Tyson Foods divulgou nesta terça-feira vendas trimestrais abaixo das estimativas de Wall Street, conforme o maior processador de carne dos Estados Unidos foi afetado pela menor demanda por frango.

As vendas totais caíram 1,4 por cento no trimestre encerrado em setembro, para 10 bilhões de dólares. Analistas, em média, esperavam receita de 10,26 bilhões de dólares, segundo dados do IBES da Refinitiv.

Apenas as vendas na divisão de frangos da companhia subiram 2,6 por cento no período, devido a novas aquisições, mas a receita operacional caiu quase 34 por cento em relação ao ano anterior.

A demanda por frango nos Estados Unidos foi afetada no período em razão de disputas comerciais lideradas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que resultaram em menor exportação de carnes bovina e suína dos EUA para a China e o México, impulsionando a oferta doméstica.

O lucro líquido atribuído à empresa subiu para 537 milhões de dólares, ou 1,47 dólar por ação, no quarto trimestre encerrado em 29 de setembro, ante 394 milhões de dólares, ou 1,07 dólar por ação, um ano antes.

Excluindo itens, a empresa lucrou 1,58 dólar por ação, superando as expectativas dos analistas de 1,35 dólar por ação.

Por volta de 15:40, as ações da Tyson Foods caíam 6,4 por cento em Nova York, a 57,65 reais.

(Reportagem de Uday Sampath em Bengaluru)