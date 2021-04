A Binance, empresa chinesa de criptomoedas com atuação no Brasil, tem sido alvo de diversas reclamações de usuários brasileiros em relação a depósitos em reais na plataforma da empresa. Muitas dessas reclamações se referem a transações feitas via Pix, modalidade financeira que passou a funcionar no Brasil no final de 2020 e se popularizou rapidamente pela agilidade na transferência de valores.

Até a tarde desta quarta-feira, 7, o site Reclame Aqui já havia recebido 30 reclamações contra a empresa. Nas redes sociais da companhia também há comentários negativos de usuários sobre a demora no crédito de valores transferidos pelo Pix, que deveria ser processo em segundos pelas regras do Banco Central.

Além das reclamações sobre o atraso no crédito de valores usuários também têm relatado falta de retorno por parte da área de suporte da empresa. Diferentemente das demais exchanges de criptomoedas que operam no Brasil a Binance não tem nenhuma conta bancária em seu CNPJ para processar depósitos e saques em reais efetuados por clientes. Para esse tipo de operação a Binance se apoia em um parceiro chamado Forteras Intermediação de Negócios Ltda, também responsável pelos recebimentos via Pix.

A Binance se explicou dizendo que as dificuldades dos clientes em relação aos depósitos tem relação com um problema no sistema da Forteras, que teria sido resolvido na terça, 6. Contudo, nesta quarta, 7, as reclamações no portal Reclame Aqui continuaram. A empresa já acumula 2.500 reclamações no Reclame Aqui, com apenas 616 respondidas.

Culpa da demanda

Questionado pelo DCI a respeito dos problemas, a exchange alegou que a demanda de clientes brasileiros foi alta na plataforma e que ainda não se estruturou completamente para atender esses novos usuários. Também declarou que boa parte dos erros registrados e das reclamações é proveniente de erros para efetuar o procedimento padrão para criar a ordem de depósito como envio de valores para contas de terceiros (CPFs ou contas corporativas), erro de digitação no CPF e depósito sem criação da ordem, conforme o procedimento padrão.