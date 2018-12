O Forbes, Kozan e Gasparetti Advogados nasceu em outubro de 2018 com o objetivo de auxiliar as empresas na resolução de conflitos via arbitragem, tipo de solução que cresce cada vez mais no Brasil.

Segundo o sócio-fundador do escritório, Carlos Forbes, a banca saiu de uma ideia compartilhada com seus dois sócios, Cristiano Kozan e Marco Gasparetti, de que no próximo ano haverá mais investimento estrangeiro e o momento é, portanto, propício para a criação de uma sociedade de advogados especializada em contencioso para se dedicar especificamente na solução de conflitos. “Vários investidores vindos de fora têm interesse no Brasil e precisarão de ajuda para resolver eventuais disputas”, afirma.

Para Forbes, o ano de 2019 vem com uma tendência de melhora no ambiente de negócios e mais atratividade a aplicações vindas de fora. “Temos uma economia muito grande e um mercado promissor também. Isso chama o interesse do investidor estrangeiro”, diz. Contudo, ele lembra que seria temerário, em face às particularidades das leis do País, que alguém invista sem conhecer essa legislação. “Ajudamos a evitar o litígio e também fazemos a assistência jurídica para quando a desavença terá que ser resolvida judicialmente ou dentro de uma câmara arbitral”, acrescenta ele.

Com esse aumento esperado na demanda, o sócio entende que o escritório irá faturar 40% a mais no ano que vem em relação ao que conseguiria neste ano cheio. “Nos preparamos para 2019 porque esperamos mais conflito entre estrangeiros e brasileiros. Temos 14 advogados em São Paulo e apesar de termos apenas dois meses de operação, já contratamos mais destes profissionais para atuar em Brasília junto aos tribunais superiores e ao [Conselho Administrativo de Defesa Econômica] Cade. Estamos na iminência de criar uma filial no Distrito Federal.”

Outro plano que os advogados possuem é formar parcerias com escritórios estrangeiros. “As principais bancas de fora contam com 4 mil advogados, enquanto aqui as maiores são de 300. Queremos tanto receber clientes deles quanto indicar os nossos com problemas no exterior.”

Forbes é presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), que é o principal centro arbitral do País, então acompanha de perto esse tipo de processo.

Na opinião do advogado, esse é um ramo em que não cabe a utilização de inteligência artificial, por exemplo. “O computador corta passos para escritórios que trabalham com contencioso de massa, mas na nossa área cada caso é um caso”, avalia. Forbes lembra que nem a utilização de dados na nuvem pode ser totalmente implementada, visto que arbitragem envolve sigilo e outras bancas já tiveram vazamentos.