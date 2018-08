O Magalhães & Morales Advogados prevê um aumento de 30% do seu faturamento em 2019 e quer trazer mais dois sócios especializados no contencioso cível para ganhar espaço no competitivo ramo de mercado de capitais.

Conhecidas por prezar por metas agressivas e visar sempre ao lucro, as instituições financeiras esperam algo parecido do escritório que vão contratar para lidar com qualquer imbróglio jurídico. “O nosso trabalho tem que ser diferente do que fazem os grandes escritórios, menos especializados. É um mercado muito inteligente, então nosso trabalho tem que buscar a excelência”, afirma o sócio-fundador, Thomás Gibello Gatti Magalhães.

Segundo o advogado, como sua banca é menor, precisa ter uma estratégia mais aliada à tecnologia, para que cada especialista possa focar naquilo que é mais importante. “O advogado que fica restrito somente ao ambiente do escritório está mudando. Eu quero ser como um funcionário interno da empresa do meu cliente”, avalia.

Para ter essa atuação, o especialista conta com a experiência que teve trabalhando no departamento jurídico de companhias do setor. “Fundei o escritório porque percebi a oportunidade de entrar no nicho de instituições financeiras de pequeno e médio porte que não possuem uma assessoria jurídica adequada”, relata. De acordo com ele, muitas vezes, essas instituições não têm acesso aos grandes escritórios.”

Em termos de tecnologia, o sócio ressalta que o Magalhães & Morales Advogados possui uma rede totalmente integrada à computação na nuvem. “Ficamos nos servidores da Microsoft em seu serviço de cloud. Aliado a isso, temos outros serviços que auxiliam os advogados, que podem atuar mesmo longe do escritório”, conta o jurista.

Apesar disso, o advogado vê limites até onde a revolução digital pode entrar no dia a dia do profissional do direito. Magalhães é contrário à utilização da inteligência artificial, por exemplo. A tecnologia já tem sido muito explorada como uma forma de guiar defesas ao analisar pontos de semelhança na jurisprudência de um determinado caso para um tribunal e um juiz específicos.

“Inteligência artificial é algo que eu sou avesso. Há softwares novos muito avançados, como o que é usado pelo JP Morgan para fazer negociações eletrônicas. No entanto, o advogado médio tem que tomar cuidado para não deturpar a carreira”, acredita ele.

Em sua opinião, a inteligência artificial ainda não consegue avaliar todas as possibilidades de modo a ajudar o cliente. “Os sistemas de tecnologia são acessórios para nos auxiliar. Não é algo para substituir os nossos advogados”, expressa o sócio.

Magalhães diz que como o escritório é uma butique, a busca por especialização é incessante. “Nosso mercado de capitais tem que ser profissional e o advogado será uma peça fundamental nisso”, defende. “Nosso nicho de atuação é muito bem regulado pela CVM [Comissão de Valores Mobiliários] e pelo Banco Central, então há muito trabalho, mas também existem essas dificuldades”, acrescenta.

Hoje, o Magalhães & Morales Advogados conta com sete colaboradores, sendo que seis deles são advogados. A expectativa é de que cheguem mais dois para auxiliar na expansão do atendimento da banca.