SÃO PAULO - A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição da companhia Ventos de Santo Estevão Holding, do Grupo Mário Araripe, por uma joint venture a ser formada pela Votorantim Energia e pelo fundo de pensão canadense CPPIB.

Enquanto a Votorantim Energia concentra a gestão dos ativos de geração de eletricidade do grupo Votorantim, o CPPIB é um fundo de pensão canadense com investimentos no Brasil, incluindo títulos do governo, títulos privados e investimentos imobiliários.

Conforme o Cade, a partir do fechamento da operação, a joint venture da Votorantim Energia e da CPPIB deterá 100 por cento do capital social da Ventos e, indiretamente, do capital social de suas subsidiárias.

Em seu parecer, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, o Cade citou "reduzidas participações de mercado das Requerentes, mesmo no cenário mais conservador", o que possibilitou a aprovação sem restrições do acordo.