O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a criação de uma joint venture entre as empresas Gerdau, Votorantim Cimentos e o Grupo Tigre, para gerenciar um programa de fidelidade para varejistas de construção civil.

A criação da joint venture que irá gerenciar o programa de fidelidade "Juntos Somos Mais", "por ora, não suscita preocupação concorrencial no que tange à troca de informações", disse a Superintendência-Geral do órgão em despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

O Cade destacou, contudo, que "caso sejam verificados futuros indícios de condutas anticompetitivas praticadas por qualquer uma das requerentes ou pela" joint venture, o órgão de defesa da concorrência poderá atuar.

Pelo programa de fidelidade, a cada venda de produtos das empresas participantes --que produzem desde aço, cimento, argamassa, rejuntes, tubos e conexões, entre outros, serão gerados pontos, que poderão ser trocados por bens ou serviços por proprietários de lojas, vendedores e balconistas.

A Votorantim Cimentos, fundadora do programa em 2015, terá 45 por cento de participação acionária na nova empresa, ao passo que Gerdau e Grupo Tigre terão 27,5 por cento cada um, de acordo com os termos anunciados pelas empresas em abril.