O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra pela petroleira francesa Total do negócio de distribuição de combustíveis do Grupo Zema no Brasil, segundo despacho publicado nesta segunda-feira (10) no Diário Oficial da União (DOU).

A Zema Petróleo opera uma rede de 280 postos de serviços e instalações de armazenamento de derivados de petróleo e etanol, principalmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com o negócio, cujo valor não foi revelado em comunicado, a Total planeja dobrar o número de estações de marca dentro de cinco anos, particularmente no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. /Reuters