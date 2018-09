O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) arquivou nesta quarta-feira (05) um processo que denunciava suposto cartel nas exportações de carbonato de sódio pela American Natural Soda Ash Corp (Ansac).

Segundo a denúncia realizada pela extinta Secretaria de Direito Econômico (SDE), a Ansac, junto com suas associadas Tronox Alkali Wyoming, Tata Chemical Partners, Ciner Resources Corporation e Solvay Chemicals USA, estaria operando um cartel de exportação no mercado de comercialização de carbonato de sódio brasileiro. A substância química é utilizada principalmente na produção de vidro, embora também seja insumo para sabões e detergentes.

O relator do processo no Cade, conselheiro Paulo Burnier da Silveira, considerou que apesar de existirem provas fartas da conduta, não haveria indícios de que a prática teria impactos anticompetitivos. “Este não é um caso tradicional daqueles em que constam pareceres convergentes pelo arquivamento por falta de provas. Pela particularidade do cartel, a decisão se baseia na falta de prejuízos ao consumidor”, afirmou o conselheiro.

Burnier concordou com o parecer do Ministério Público Federal (MPF), no qual levaram-se em conta estudos que não apresentaram indícios de que a atuação da Ansac tenha causado aumento de preços ou redução de quantidade por conta da atuação conjunta das empresas como um cartel de exportação. “Há pelo menos 51 países que permitem a formação de associação para exportação. Existe autorização expressa para funcionamento nos EUA e todas as instruções entenderam que não houve prejuízo ao mercado”, apontou. “Também fiquei convencido de que inexistem elementos que apontem para efeitos anticompetitivos”, acrescentou.

O conselheiro foi acompanhado por unanimidade pelos demais membros do tribunal.

A sessão desta quarta ainda teve o julgamento de embargos no processo contra a Tecon Rio Grande por conduta exclusionária na cobrança a recintos alfandegados. Também nesta deliberação o relator foi Burnier, que concordou em alterar na sentença a expressão “que se abstenha de cobrar pela liberação de contêineres dos recintos alfandegados independentes” por “que se abstenha de praticar a conduta condenada neste processo administrativo, qual seja a cobrança de taxa de fiel depósito”.

Já os embargos da Mitsubishi Electric Corp (Melco) no processo administrativo que condenou cartel internacional de aparelhos eletroeletrônicos de direcionamento de fluxo de energia elétrica com isolamento a gás (GIS, na sigla em inglês), julgados sob a relatoria da conselheira Polyanna Ferreira Vilanova, não foram acolhidos. A empresa buscava a revisão das multas aplicadas.

Ainda ontem, o Cade determinou que a SM Empreendimentos Farmacêuticos submeta para análise da autarquia a operação envolvendo a compra da All Chemistry do Brasil.

Por fim, o tribunal administrativo homologou três Termos de Compromisso de Cessação (TCCs). Dois em investigação de cartel no mercado nacional de sistemas de exaustão e componentes automobilísticos, com contribuição de R$ 15,7 milhões da Faurecia Emissions Control Technologies do Brasil ao Fundo de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça e um em cartel no mercado internacional de compressores herméticos para refrigeração, com contribuição de R$ 33,5 mil de uma pessoa física ao FDD.