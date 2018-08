Apesar do voto-vista em contrário, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou a Rodrimar pela cobrança de taxa alfandegária considerada abusiva na sessão desta quarta-feira (8).

Motivado por denúncia da Marimex, uma empresa que trabalha com o armazenamento de cargas no Porto de Santos, o julgamento foi encerrado com quatro votos a favor e dois contrários à condenação da companhia ao pagamento de multa de R$ 972,96 mil. Ficaram vencidos os conselheiros Cristiane Alkmin e João Paulo de Resende, que votaram pelo arquivamento do processo.

Quando foi iniciado o julgamento, em junho de 2016, o conselheiro relator, Paulo Burnier, considerou a Rodrimar culpada por prática anticompetitiva em vista de precedentes do Cade. Em juízos anteriores, o tribunal administrativo considerou irregular a cobrança de valores adicionais ao Terminal Handling Charge (THC) relacionados a à atividade logística de segregação e entrega da carga transportada, via importação, do cais do porto para o terminal portuário, por operadores portuários. Quando o placar estava em três votos a zero a favor da condenação, a deliberação foi interrompida por pedido de vista da conselheira Cristiane Alkmin, e o caso só foi retomado ontem, mais de dois anos depois. Em seu voto-vista, a conselheira entendeu que haveria risco de insegurança jurídica caso a empresa fosse condenada por uma prática é permitida pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). “Em 2012, a Antaq divulgou a Resolução 2.389, definindo o que é a [taxa de Serviço de Segregação da Entrega de carga] SSE e depois enfatizou que cabe à [Companhia Docas do Estado de São Paulo] Codesp fixar o preço deste serviço. Se há uma resolução e depois condenamos a empresa que seguiu o regulador, criamos uma insegurança jurídica muito grande no nosso País”, afirmou a conselheira.

Ainda na avaliação de Cristiane, analisando o período em que foi cobrada a taxa de segregação e entrega de contêineres, de março a dezembro de 2006 e de março de 2008 até hoje, a Rodrimar teve um máximo de participação de mercado de 9% no mercado de movimentação portuária, e de 5% no de armazenagem, valores muito baixos para que pudesse exercer poder de mercado e excluir concorrentes aumentando os custos deles. Por fim, a conselheira ainda avaliou não existirem provas de danos às concorrentes.

O conselheiro João Paulo de Resende acompanhou Cristiane no pedido de arquivamento, apesar de discordar da impossibilidade de que a companhia pudesse exercer poder de mercado com 9% de fatia. Para Resende, havia incentivos para um comportamento anticompetitivo da Rodrimar, mas o conjunto probatório não teria sido capaz de mostrar dano aos concorrentes. “A comprovação de que os custos dos importadores aumentaram dependeria de provas que não foram apresentadas”, destacou.

Sem vocalizar seu voto, o presidente do tribunal administrativo, Alexandre Barreto de Souza, pôs um fim à questão votando pela condenação nos termos do voto do conselheiro relator. Barreto não fazia parte do conselho do Cade quando o julgamento foi iniciado, algo que foi levantado pela defesa das empresas, mas o fato não foi considerado um impeditivo para que ele opinasse no caso.

Na sessão de ontem, o Cade também condenou a Toshiba e a Mitsubishi por participação no cartel internacional de aparelhos eletroeletrônicos de direcionamento de fluxo de energia elétrica com isolamento a gás (GIS, na sigla em inglês). As multas impostas às duas companhias somam R$ 4,9 milhões.

Ainda foi condenada a Tecon Rio Grande por cobrança a recintos alfandegados de valor denominado “taxa de fiel depósito” e houve condenação parcial no cartel de estacionamentos em São Paulo.