O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou a Toshiba e a MT Picture Display a pagar um total de R$ 4,4 milhões por participação em cartel internacional de tubos de imagem colorida para televisões.

Segundo o relator do processo, conselheiro Paulo Burnier, a realidade da existência do cartel foi comprovada por extensa documentação, como registros de reuniões e trocas de e-mails. “Ficaram notórias as reuniões de altos executivos das companhias, chamadas ‘green meetings’, porque ocorriam em campos de golfe e as ‘glass meetings’, por causa do material que era alvo da cartelização.” De acordo com o conselheiro, essas reuniões eram utilizadas para os empresários tratarem de fixação de preço e de mercado, monitoramento dos concorrentes e compartilhamento de informações sobre oferta e demanda.

Burnier ressaltou que a existência do cartel foi reconhecida e condenada pelas autoridades antitruste de Coreia do Sul, Estados Unidos, Hungria, Japão, República Tcheca e União Europeia.

As investigações do cartel começaram no Brasil em meio a acordos de leniência firmados com a Samsung e pessoas físicas ligadas à gigante de tecnologia. Já em 2010, o processo administrativo foi instaurado no Cade pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que concluiu que o cartel internacional das fabricantes de Color Picture Tube (CPT) – componente específico para a geração de imagens coloridas em aparelhos de televisão – teve impactos danosos ao mercado brasileiro.

O conselheiro argumentou que esses efeitos são observados pelas importações diretas do produto cartelizado e importação indireta via compra de televisores que possuíam esse CPT no período de duração do cartel (de 1995 a 2007).

Com base nesse entendimento, Burnier condenou a Toshiba e a MT Picture Display (joint venture entre Matsushita e Toshiba) ao pagamento de multas de R$ 3,1 milhões e R$ 1,3 milhão respectivamente. Ele também arquivou o processo para todas as empresas que participaram do cartel, mas celebraram acordos de leniência ou Termos de Compromisso de Cessação (TCCs) como Samsung, LG, Philips, Chunghwa, LP Displays International e Technicolor.

O plenário do Cade acompanhou por unanimidade o voto do relator no sentido da condenação, mas houve discordância na dosimetria das penas. A conselheira Cristiane Alkmin abriu uma divergência para aplicar a alíquota máxima prevista na legislação de 20% do faturamento do ano anterior à abertura do processo. Seriam R$ 9,1 milhões para a Toshiba e R$ 5,2 milhões para a MT Picture Display. Ela foi acompanhada pelo conselheiro João Paulo de Resende, mas os dois foram voto vencido.

A sessão desta quarta-feira (22) ainda foi marcada pelo acolhimento parcial de embargos no caso do cartel de embalagens. A Santa Rosa Embalagens Flexíveis teve sua multa reduzida de R$ 16,2 milhões para R$ 8 milhões porque o tribunal administrativo não havia levado em consideração a falência da companhia condenada.

Foram homologados também dois TCCs. Um da Crios Resinas por cartel no mercado de resinas fenólicas, com colaboração de R$ 25,412 milhões ao Fundo de Direitos Difusos (FDD) do Ministério da Justiça e outro da Copagaz pelo cartel em distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP) no Distrito Federal, com colaboração de R$ 2,2 milhões ao FDD.