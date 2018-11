Programadas para ocorrer nesta quinta-feira (29), as eleições para a presidência da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) evidenciam críticas crescentes ao afastamento da entidade do profissional e sua falta de posicionamento político.

Presidente da chapa 11, “Coragem e inovação”, o atual secretário geral da OAB-SP, Caio Augusto dos Santos, defende que a OAB deve ser mais transparente e próxima dos advogados. “Queremos uma democratização da Ordem, com votação eletrônica para que os advogados possam participar de dentro dos seus escritórios das decisões importantes como essas eleições”, afirma.

Santos também propõe que a OAB se posicione mais politicamente. “Defendemos uma ordem que tenha coragem para enfrentar qualquer governo. Estaremos à disposição de todos os poderes, mas jamais ficaremos a reboque para defender a ideologia do presidente de plantão”, avalia o candidato.

Já o presidente da chapa 15, “Por uma nova Ordem”, Antonio Ruiz Filho, dispara que quase tudo poderia ser melhorado em relação ao que existe hoje na OAB-SP. “A OAB se tornou uma entidade lenta, anacrônica e burocrática, que precisa de uma transformação administrativa para ser mais democrática”, opina.

Na opinião de Ruiz, o número alto de abstenções que são esperadas nas eleições de hoje mostra o grau de afastamento que existe entre a Ordem e seus associados atualmente. “Engajar mais os advogados envolve atender melhor às demandas prioritárias. A principal crítica que ouvimos hoje é que a anuidade é cara e não há uma contrapartida. A nova gestão precisa atender às demandas da classe, dando apoio ao exercício profissional”, diz.

Apesar de todas as críticas, a frente que está na liderança segundo pesquisa Ibope de outubro é a da situação. A chapa 12, “Pelo Direito de Sermos Mais”, encabeçada pelo atual presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, tem 35% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o advogado criminalista, Sergei Cobra Arbex, presidente da chapa 16, “OAB pra você”, com 6%.

Antonio Ruiz e o ex-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), Leonardo Sica, aparecem com 3% cada um. Este último encabeça a chapa “Muda pra valer OAB”, de número 14. O advogado Roberto Parentoni aparecia com 1%, mas ele desistiu de sua candidatura em favor da chapa 11.

Para Cobra Arbex, a OAB deve trabalhar em dois pilares, o respeito às prerrogativas profissionais em nome do direito de defesa e a atuação no mercado de trabalho, com luta por salários dignos a todos os advogados. “A Ordem se afastou. Não foi participativa e se preocupa em se reeleger, criando um espírito público político”, expressa o especialista.

Outra forte discussão que permeia esse processo de possível renovação da OAB é o uso de novas tecnologias no direito e a ascensão das chamadas lawtechs e legaltechs.

Ruiz Filho aponta que sua filosofia é que se deve estudar de que maneira a tecnologia deve ser usada em benefício da atividade profissional.

“Não dá para ser contra a inteligência artificial. Ela já é uma realidade. Se não discutirmos sobre o seu uso, seremos sufocados. A advocacia precisa se servir da tecnologia”.

Cobra Arbex destaca que desde a informatização dos processos, muitos advogados têm dificuldade de lidar com a tecnologia e a Ordem demorou para dar qualquer apoio. Em uma eventual gestão sua, o especialista em direito penal diz que a OAB discutirá esses temas junto aos advogados, preparando-os para um futuro em que a tecnologia seja parte indispensável da advocacia. “É importante que a OAB defenda sempre os advogados.”

Procurados, o atual presidente da OAB e candidato à reeleição Marcos da Costa e o chefe da chapa 14, Leonardo Sica, não haviam aceitado o pedido de entrevista ao DCI até o fechamento desta edição.