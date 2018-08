Boutique de direito empresarial, o Toledo Advogados aposta no resgate à velha relação de familiaridade entre advogados e clientes aliada a tecnologias do século XXI para ter um aumento de faturamento entre 10% e 15% até o fim de 2018 e manter nesse nível.

Para o sócio-fundador, José Eduardo Toledo, a proliferação de grandes escritórios full service causou uma industrialização da advocacia. “Muitos empresários reclamam porque ligam para um escritório, falam por 15 minutos com um advogado e depois recebem uma fatura porque isso contou no pagamento por hora trabalhada daquele especialista. Quando os clientes ligam no meu escritório, estamos falando com um amigo, não tem por que cobrar”, conta. “O advogado sempre foi a pessoa de confiança do cliente, que conhece a vida pessoal e trabalha com olho no olho”, afirma.

Toledo entende que o resgate desse espírito de velha advocacia, em que quem assessorava a família em questões jurídicas era um amigo e não um profissional impessoal, é uma forma eficiente de sobreviver a crises econômicas como a que ocorre no Brasil desde 2015. “Quando falta caixa, o primeiro corte [da empresa] é no advogado. É aí que vale a parceria. Se não tem orçamento, meu escritório ajuda o cliente como parceria e ele paga depois”, afirma.

Mas o jeito antigo de trabalhar não quer dizer que o escritório atue como antigamente. Pelo contrário, investe bastante em tecnologia e é justamente a informatização que permite a retomada desses valores antigos. “Hoje, os processos são eletrônicos, de modo que podemos acessá-los de onde quisermos. Se estou de férias e estourou um problema, consigo resolver do computador de casa”, aponta o sócio.

O advogado comenta que seu escritório é 100% digital, para que todos os colaboradores possam trabalhar de casa. “Todas as informações estão na nuvem, o que possibilita até que quem trabalha conosco tenha mais qualidade de vida”, destaca o especialista.

Fora isso, a digitalização dos processos internos da banca também serve como uma forma de redução de custos, segundo Toledo. “Se os custos não forem muito altos, o escritório pode ter um preço mais compatível com o momento atual”, ressalta. Assim, o advogado entende que é possível manter a fidelidade dos clientes também através dos preços mais competitivos. “O cliente, quando tem um problema sério, vai procurar o advogado que o ajudou. Ele vai atrás de quem tem o menor preço e melhor trabalho”, expressa.

“O empresário cota os três ou quatro em quem pode confiar em determinado assunto. Se o advogado não estiver preparado para a crise, vai sofrer.”

Além disso, Toledo entende que a relação de proximidade depende de um pouco mais de informalidade, na contramão do que geralmente se prega entre os grandes escritórios. “Não é nosso perfil sermos chamados de senhores e doutores. Não andamos de terno se não for dentro dos fóruns, que exigem essa vestimenta”, garante o advogado.

De acordo com Toledo, a maior dificuldade neste momento de crise é manter a carteira de clientes em meio à concorrência. “É difícil vender a imagem de que ter um escritório menor não significa que nossa credibilidade seja menor.”

O Toledo Advogados foi criado há três anos e atualmente conta com três advogados e dois estagiários. “Não tenho a menor pretenção de ter 100 advogados, mas todos os que estão aqui precisam ganhar bem e ter um equilíbrio de vida”, enfatiza.

Já os clientes são dez ativos e aproximadamente 30 que pedem ajuda ocasional.