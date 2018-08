A 12ª Vara da Justiça Federal de Minas Gerais homologou nesta quarta-feira o Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC GOV) firmado entre a mineradora Samarco e autoridades que amplia a participação das pessoas atingidas no processo de reparação dos impactos decorrentes do rompimento em 2015 da barragem de Fundão, em Mariana (MG), informou a empresa.

O acordo, assinado em 25 de junho entre a Samarco e suas acionistas (BHP Billiton e Vale), Ministério Público e órgãos dos governos federal, do Espírito Santo e de Minas Gerais, extingue uma ação de R$ 20 bilhões movida contra as companhias.

“A Samarco reforça, mais uma vez, o seu compromisso com a reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais e reitera que sempre buscou a conciliação”, disse a companhia em nota.

A mineradora prevê obter em 2019 todas as licenças necessárias para retomar sua produção de minério de ferro em Mariana (MG), onde uma de suas barragens de rejeitos se rompeu, causando a paralisação de suas atividades desde novembro de 2015, informou a empresa em nota à Reuters.

O órgão ambiental de Minas Gerais (Semad), responsável pelas licenças, por sua vez, afirmou que prevê concluir análises para eventual concessão das licenças ambientais no primeiro semestre de 2019.

A mineradora, uma joint venture entre a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton, já informou outras previsões de retorno às operações no passado, que acabaram não sendo concretizadas em meio a dificuldades da companhia de obter as autorizações ambientais. “A Samarco, com o apoio de seus acionistas, tem trabalhado para voltar suas operações de forma responsável, com máxima segurança e apoio das comunidades”, disse a Samarco.

Para retornar às operações, a Samarco precisa concluir o processo de licenciamento da Cava Alegria Sul, que irá receber os rejeitos da atividade minerária, além de uma Licença de Operação Corretiva (LOC), para todo o complexo de mineração. Ambos os processos de licenciamento devem ser realizados de forma concomitante, uma vez que a LOC incluirá todas as estruturas, inclusive a operação da Cava Alegria Sul.

O rompimento da barragem da Samarco deixou 19 mortos, centenas de desabrigados e poluiu o rio Doce.