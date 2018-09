Enquanto o projeto do deputado Carlos Hauly (PSDB-PR) unifica nove tributos e determina seis anos de transição, o do diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), Bernard Appy, quer unificar cinco tributos com um prazo de transição de dez anos.

Mas o grande debate que derrubou diversos planos de reforma tributária desde 1988 é sobre a divisão de receitas com estados e municípios. Um dos tributos que passaria a fazer parte do imposto unificado em ambas as propostas é o ICMS, que é a maior fonte de renda dos estados atualmente.

A solução de Hauly para o problema é colocar a arrecadação do novo imposto sob a responsabilidade de uma associação de fiscos estaduais.

Já o IBS do CCiF prevê que cada destinação definida na Constituição Federal seria substituída por uma alíquota específica, cuja soma corresponderia à alíquota total do imposto, que é a única percebida pelos contribuintes. As alíquotas específicas poderiam ser alteradas

por lei da respectiva unidade federada, mantendo um pouco de autonomia aos estados.