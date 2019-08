Coletânea organizada pelo sociólogo e professor da Unicamp Ricardo Antunes, o livro "Riqueza e miséria do trabalho no Brasil v. IV" explora os novos desenhos das relações de trabalho. Munido de artigos de parte dos acadêmicos mais respeitados do País, o livro instiga o leitor a indagar os rumos da nova morfologia do trabalho com as significativas transformações laborativas que caracterizam o capitalismo na era informacional-digital. A discussão permeia questões como o trabalhador digital, o patrão digitais e quais abismos sociais tais relações podem aprofundar.

Editora: Boitempo

Autor: Vários autores

Preço: R$ 58,40

Lançamento: 23 de agosto