Tentando narrar de modo claro e factual os caminhos que nos levaram á eleição de Jair Bolsonaro em 2018, o repórter Mário Magalhães acaba de lançar o livro "Sobre Luas e Lágrimas". O texto, que ganha um contorno quase biográfico acompanha os fatos, ideias e sentimentos que alçaram Bolsonaro ao mais alto cargo do executivo nacional. Para o autor, as consequências deste novo rumo que o País assumiu em novembro de 2018 ainda será sentida ao longos os próximos anos, em um movimento histórico relevante que seria, na visão dele, similar ao ano de 1968, período nomeado pelo jornalista Zuenir Ventura como "O ano que não terminou". A obra parte do Réveillon da vereadora Marielle Franco e se encerra com a iminência da posse de Jair Bolsonaro. O terceiro protagonista é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fatos que são narrados em ordem cronológica até a facada do atual presidente, durante a campanha eleitoral.



Editora: Record

Autor: Mário Magalhães

Preço: R$ 44,90