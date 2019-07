Com o objetivo de levar aos leitores uma percepção alternativa sobre as diferentes rotas possíveis para uma vida melhor, o livro "A Bússola e o Leme" faz uma analogia vida humana, das dificuldades, crises e rupturas com a migração da Andorinha do Ártico e com o vôo de uma aeronave comum que se desloca de uma cidade a outra. "Observando os padrões de regularidade e ordem da natureza, nós podemos viver uma vida com maior sintonia com a nossa intimidade, com as nossas emoções e com a nossa natureza", explica Haroldo Dutra Dias, que assina a obra.



Editora: Letramais

Autor: Haroldo Dias Dutra

Preço: R$ 44,90