Livro “No Calor das Ideias – Breviário do Bem Pensar” apresenta o resultado de diversas entrevistas de cientistas políticos, economias, juristas, empresários, filósofos e jornalistas, que foram publicadas na revista Insight Inteligência. A obra tem a proposta de mostrar um panorama intelectual do País, e de vários pontos espalhados pelo mundo, do último quarto de século.

Editora: Insight Comunicação

Preço: Gratuito

E-book: Disponível em www.nocalordasideias.com.br